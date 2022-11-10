Щаслива мама показала тест на вагітність.

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася з шанувальниками радісною новиною - вони з чоловіком чекають на третього малюка. Незабаром у них знову народиться дитина, проте стать майбутнього спадкоємця знаменитість не розсекретила.

Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій показує позитивний текст на вагітність. Шанувальники почали вітати зірку з поповненням в родині.

Реакція мережі на вагітність Тарабарової

"Ого, яка прекрасна новина. Нехай Бог вас береже"

"Ти - мегакрута. Захоплююся тобою. Бережи світло всередині себе, це зараз найголовніше"

"Вітаю, ви - молодці"

"Чекаємо на ще одного маленького співака"

"Красивих і хороших людей повинно бути більше"

Світлана Тарабарова: особисте життя

У 2011 році Тарабарова познайомилася в Одесі зі своїм майбутнім чоловіком Олексієм Бондарем, який старший за неї на 14 років. Через п'ять років вони зіграли весілля, і вже в 2018 році у них народився син Іван. Ще через два роки у пари народилася дочка Марія.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова розплакалася, розповідаючи про продаж будинку мрії.

Вас також можуть зацікавити новини: