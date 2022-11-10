Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася з шанувальниками радісною новиною - вони з чоловіком чекають на третього малюка. Незабаром у них знову народиться дитина, проте стать майбутнього спадкоємця знаменитість не розсекретила.
Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій показує позитивний текст на вагітність. Шанувальники почали вітати зірку з поповненням в родині.
Реакція мережі на вагітність Тарабарової
- "Ого, яка прекрасна новина. Нехай Бог вас береже"
- "Ти - мегакрута. Захоплююся тобою. Бережи світло всередині себе, це зараз найголовніше"
- "Вітаю, ви - молодці"
- "Чекаємо на ще одного маленького співака"
- "Красивих і хороших людей повинно бути більше"
Світлана Тарабарова: особисте життя
У 2011 році Тарабарова познайомилася в Одесі зі своїм майбутнім чоловіком Олексієм Бондарем, який старший за неї на 14 років. Через п'ять років вони зіграли весілля, і вже в 2018 році у них народився син Іван. Ще через два роки у пари народилася дочка Марія.
Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова розплакалася, розповідаючи про продаж будинку мрії.