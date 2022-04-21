Злата Огнєвіч дала відверте інтерв'ю телеведучій Лілії Ребрик.

Українська співачка Злата Огнєвіч вийшла в прямий ефір з телеведучою Лілією Ребрик. Дівчата обговорювали війну в Україні, а також Злата розповіла, що залишається в Києві.

Під час їхньої розмови за вікном прогримів вибух. У цей момент Злата притихла, прислухалася і спокійно сказала: "Вибух". Така спокійна реакція співачки здивувала Ребрик.

"Я тебе слухаю, а сама просто в такому шоці від того, що ти спокійно сказала про це. Вибух... Десь там, за вікном. Це страшно. Для мене найстрашніше - це звикнути до таких ненормальних умов", - сказала телеведуча.

Огнєвіч зазначила, що вже почала звикати до нинішніх реалій. За її словами, вона не хоче постійно боятися, і тим більше є люди, яким набагато гірше, ніж їй.

"Зараз люди в Маріуполі, яких окупанти просто взяли в заручники, знаходяться в умовах набагато гірше, ніж я. У мене серце кров'ю обливається за Чернігів, за Ізюм, за Маріуполь. Тим більше, що в Маріуполі у мене є знайомі. Кожен раз, коли мені приходить меседж від них, я радію: "Слава Богу, вони живі". І ось так живу від меседжа до меседжа", - додала Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше Злату Огнєвіч позбавили звання "Заслужена артистка Криму".

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