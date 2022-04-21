Співачка зовсім не засмутилася, що її позбавили цього звання.

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася новиною про те, що керівництво окупованого Криму вирішило позбавити її звання "Заслужена артистка Криму".

Вона зазначила, що рада бути в списках "позбавлених" разом з боксером Олександром Усиком.

"Крим - це Україна. Спасибі за честь бути в компанії "позбавлених"", - написала Злата.

Також Злата висловила подив тим, що її позбавили цього звання тільки зараз, адже вона з 2014 року засуджувала війну і анексію Криму.

"Я думала, що це сталося давно, ще з часів анексії, тому що я говорила і кажу, що Крим - це Україна! Дивно, що вони вирішили зробити це тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книги і розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч виконала "Рідна мати моя".

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