Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася новиною про те, що керівництво окупованого Криму вирішило позбавити її звання "Заслужена артистка Криму".
Вона зазначила, що рада бути в списках "позбавлених" разом з боксером Олександром Усиком.
"Крим - це Україна. Спасибі за честь бути в компанії "позбавлених"", - написала Злата.
Також Злата висловила подив тим, що її позбавили цього звання тільки зараз, адже вона з 2014 року засуджувала війну і анексію Криму.
"Я думала, що це сталося давно, ще з часів анексії, тому що я говорила і кажу, що Крим - це Україна! Дивно, що вони вирішили зробити це тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книги і розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом", - додала співачка.
Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч виконала "Рідна мати моя".