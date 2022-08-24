Артистка сказала, що довго не наважувалася викладати даний пікантний знімок.

Українська співачка Слава Камінська, яка раніше виступала в групі "НеАнгели", креативно підійшла до привітання з Днем Незалежності України. У себе в Instagram-блозі вона опублікувала сексуальне фото в купальнику синьо-жовтого кольору.

"Я довго думала, викладати це фото чи ні. Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила в першу чергу для ЗСУ! Хлопці, тому що тільки завдяки Вам у нас є можливість дихати вільно в нашій незалежній Україні! Зі святом! З вірою в Україну! ВСУ і перемогу! P.S. Я знову скучила за тобою. Я хочу додому", - написала Камінська.

У коментарях шанувальники захопилися фігурою знаменитості. Але були і ті, хто такий підхід до свята і привітань засудив.

Нагадаємо, мати Слави Камінської позбавили соціального житла в Європі.

Також УНІАН писав, що екс-неангел Слава Камінська розповіла про свій стан під час війни.

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