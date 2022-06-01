Переїзд до Нідерландів їй дався непросто. Артистка досі при будь-якій можливості рветься додому.

Співачка Слава Камінська розповіла, в якому стані перебуває вона і діти після вимушеного переїзду в Нідерланди через повномасштабну війну в Україні. Своїми емоціями вона поділилася в інтерв'ю "ЖВЛ".

"У дітей з психікою все нормально. Ми їх нормально балували, і вони в такому ж стані і залишилися. Діти нормально, а мама - ні", - зазначила артистка.

Співачка розповіла, що хоче швидше знайти постійне житло для своїх дітей і поїхати до Києва. Слава додала, що вони з мамою постійно сперечаються про те, хто швидше поїде додому.

"У мене немає завтра. Я не знаю, що я буду робити. Напевно, вчити мову. Зараз вже осядемо тут і у мене буде менше турбот", - сказала Камінська.

Слава поскаржилася, що раніше їй не потрібно було контролювати так багато процесів, тому в плані відповідальності вона "теплична" людина. Стресом став початок сольної кар'єри, адже на неї звалилося багато завдань, а з початком активних бойових дій на всій території України вона і зовсім стала главою сім'ї.

"За мене не те що ніхто нічого не вирішує... Я тут залишилася за головну. Мене завжди за ручку водили як дуру дурну. Але до всього звикаєш", - додала екс-учасниця групи "НеАнгели".

Нагадаємо, Камінська оцінила нову супутницю свого колишнього чоловіка Едгара.

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