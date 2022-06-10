Екс-учасниця групи "НеАнгели" поскаржилася на ставлення до її сім'ї.

Українська артистка, яка після повномасштабного вторгнення РФ поїхала з двома дітьми і мамою в Нідерланди, поскаржилася на неприємну ситуацію, в яку нещодавно потрапила.

За її словами, вона орендувала квартиру, куди переїхала зі своїми дітьми. Однак після цього її маму вигнали з соціального житла, де вони жили раніше. Про це артистка розповіла у своєму Instagram-блозі.

"Я зняла квартиру в Роттердамі за купу грошей. Мама моя прописана там, де ми жили. Її звідти вигнали. Ось так люблять українців. Ось так! Скажу, що я трохи в шоці. Всі ми: "Європа за нас". Що це за нас? Ніхто не за нас. Я приїжджаю туди, де ми прописані, а там живе якась шл*ха!",- сказала Слава.

Однак не всі шанувальники співачки оцінили такий вислів. Більшість обурилися тим, що Камінська, маючи власні кошти, користувалася державними послугами і не знімала квартиру самостійно.

"А навіщо ви обзиваєте незнайому вам жінку?", "Ось саме через таких і зневажають українців! Ніхто там не винен. Надали дах над головою, не бомблять - живіть, радійте, а не влаштовує - повертайтеся, не ганьбіть Україну!", "Люди тебе прихистили на перший час. Потім йди працюй. А якщо у тебе є купа грошей, тоді звільни соціальну квартиру. Будь вдячна. Ніхто тобі нічого не винен", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, Слава Камінська встала на захист російськомовних українців.

Також УНІАН писав, що Камінська поділилася особистою трагедією.

Вас також можуть зацікавити новини: