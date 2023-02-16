Турецький актор Чагри Чітанак, який прославився роллю в серіалі "Постукай у мої двері", втратив матір. Через руйнівний землетрус 6 лютого літня жінка опинилася під завалами. Її довго шукали, проте все було безрезультатно.
Дружина Чагри, актриса Башак Гюмюлджінеліоглу, яка також відома за серіалом "Постукай у мої двері", повідомила про те, що її свекруха померла. Шанувальники з усього світу висловили співчуття зірковій родині.
Реакція соцмереж
- "Шалено шкода, вони так просили про допомогу, сподівалася, вдасться знайти..."
- "Мої співчуття всім близьким"
- "Дуже шкода, очікуваного дива для Башак і Чагри так і не сталося"
Хто такий Чагри Чітанак
33-річний турецький актор родом з Антакії, Туреччина. У себе на батьківщині він є популярним актором і моделлю. Широку популярність здобув завдяки турецьким серіалам "Моя велика сім'я", "Мій тато залишився в класі", "Солодка помста" і "Постукай у мої двері". На зйомках останнього зустрівся зі своєю дружиною, яка зіграла Періл.
Нагадаємо, у Туреччині та Сирії 6 лютого стався потужний землетрус. Згідно з останніми даними, число загиблих може перевищувати 41 тисячу осіб.