Ще 7 лютого актор заявив, що не може її знайти.

Турецький актор Чагри Чітанак, який прославився роллю в серіалі "Постукай у мої двері", втратив матір. Через руйнівний землетрус 6 лютого літня жінка опинилася під завалами. Її довго шукали, проте все було безрезультатно.

Дружина Чагри, актриса Башак Гюмюлджінеліоглу, яка також відома за серіалом "Постукай у мої двері", повідомила про те, що її свекруха померла. Шанувальники з усього світу висловили співчуття зірковій родині.

Реакція соцмереж

"Шалено шкода, вони так просили про допомогу, сподівалася, вдасться знайти..."

"Мої співчуття всім близьким"

"Дуже шкода, очікуваного дива для Башак і Чагри так і не сталося"

Хто такий Чагри Чітанак

33-річний турецький актор родом з Антакії, Туреччина. У себе на батьківщині він є популярним актором і моделлю. Широку популярність здобув завдяки турецьким серіалам "Моя велика сім'я", "Мій тато залишився в класі", "Солодка помста" і "Постукай у мої двері". На зйомках останнього зустрівся зі своєю дружиною, яка зіграла Періл.

Відео дня

Нагадаємо, у Туреччині та Сирії 6 лютого стався потужний землетрус. Згідно з останніми даними, число загиблих може перевищувати 41 тисячу осіб.

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