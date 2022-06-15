Співачка похвалилася відпочинком, але нарвалася на хейт.

Російська співачка Лоліта похвалилася новиною про те, як провела день в Туреччині, поки чекала рейс до Болгарії.

Вона розповіла, що вирішила відправитися у відпустку на 10 днів до мами і доньки в Болгарію, яких їй допомагали вивезти з-під окупації під час війни в Україні. Оскільки її рейс в Туреччині затримали, вона вирішила прогулятися по місту. Лоліта поділилася, що відвідала деякі пам'ятки.

При цьому її користувачі соціальної мережі Facebook "рознесли" Лоліту за мовчання про війну в Україні і за те, що поки вбивають її співвітчизників, вона їде на відпочинок.

"Ганьба всім російським артистам за мовчання, особливо хто народився в Україні", "Навіщо в Болгарію? В Крим", "Комусь Бог дає красу і забирає розум, комусь навпаки, а Лоліта - це виняток природи. Їй Бог не дав нічого", "А чим Крим не підходить? Вам же він життєво необхідний був", "Зникни", "В Україну злітай, на Батьківщину", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Лоліта оскандалитися заявою про Україну.

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