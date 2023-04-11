Ім'я артистки з'явилося у "документі", у якому нібито зібрали підписи.

У Хмельницькій області розгорівся скандал навколо УПЦ Московського патріархату. У нього втягнули навіть співачку Мілу Нітіч. Вона нібито підтримує ідею священика, який вирішив проводити служіння російською мовою.

Так, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Юрій Кравчук розповів, що на Старосинявщині у селі Заставці "зібрали підписи" на підтримку того, щоб релігійна громада стала "незалежною". Він показав фото "документу", який нібито підтримали мешканці громади. Втім, Кравчук зазначає, що підписи було підроблено.

"На Старосинявщині в селі Заставці священник (донедавна УПЦ МП зараз "незалежний") Іван Задвірний на свято опустився до великого навмисного гріха - підробки документів зборів релігійної громади. Для того, щоб і далі насаджувати руську пропаганду "це ви бомбите", щоб і далі дурити в церкві голову прихожанам "на старослов'янській мові з українським акцентом". Частина людей з списку уже заявили про підробку їх підписів, частина не могла бути присутніми на "зборах" бо перебувала далеко за межами Старосинявщини", - повідомив він.

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"Документ" з нібито підписами на підтримку МП:

Серед переліку користувачі помітили підпис Людмили Сергіївни Нитичук (справжнє ім'я Міли Нітіч), яка народилася на Старосинявщині. Коментатори одразу почали питати, чи дійсно це сама співачка підтримала Московський патріархат та поставила свій підпис.

"А Нитичук Людмила (Міла Нітіч) знає що вона підтримує російську церкву?", - написали користувачі.

У відповідь інші коментатори відповіли:

"ОБСВМ (одна бабка сказала в магазині) повідомляє, що підтримує, на жаль"

"Я підписана на неї в Instagram, бачу, вона в Києві вчора була. Цікаво, чи їй "Новою Поштою" передавали цей папір для підписання чи вона спеціально приїхала? Відповідно і іншим особам, які нібито були присутні"

"За цим списком нереально зрозуміти, коли саме він підписаний, тому що він окремо від протоколу. Зрозуміло, що список готувався і підписувався заздалегідь. Тільки от люди, які його "підписували", про це навіть не підозрюють".

Видання "Обозреватель" звернулося до Нітіч та попросило співачку прокоментувати скандал. Втім, вона не відповіла та не стала спростовувати або підтверджувати, що саме її підпис був у "документі". Як зазначив Кравчук, він вже звернувся до поліції, адже він не ставив свій підпис та його хтось підробив.

"Тому за цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Наш храм в селі Заставці - велична релігійна споруда з віковою історією. Я знаю багато земляків, прихожан цього храму, які в ньому брали шлюб, хрестили дітей, онуків, і сьогодні хочуть прийти, але совість і пам'ять про загиблих героїв під час російсько-української війни не дозволяє і далі просто, схиливши голову, мовчати. Коли нарешті в храмі зазвучить українською молитва за наших воїнів?" - написав він.

Хто така Міла Нітіч

Співачці з Хмельницької області 32 роки. Вона народилася у селищі Стара Синява. У 2008 році Нітіч виступила на сцені "Караоке на Майдані", після чого її запросили на шоу "Шанс". Там співачка дійшла до фіналу.

У 2009 році Нітіч посіла сьоме місце на конкурсі "Нова хвиля" у Юрмалі та отримала приз від Алли Пугачової. Примадонна подарувала їй 50 тисяч доларів. Після цього, до 2019 року, Нітіч працювала з продюсером Володимиром Бебешком. У 2021 році співачка брала участь у "Голосі країни", проте дійти до фіналу їй не вдалося.

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