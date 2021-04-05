Тіна Кароль зазначила, що учасниця з кожним етапом розкривається.

Для "нокаутів" на шоу "Голос країни-11" Міла Нітіч поєднала дві пісні Hush Hush The Pussycat Dolls і Freedom Дана Балана.

Читайте такожДан Балан феєрично повернувся на шоу "Голос країни" (фото, відео)Всі присутні в залі залишилися в захваті від виступу співачки. "Який у тебе класний голос... Ось я дивлюся на тебе, а ти вся світишся. Душа співала так, що все інше взагалі неважливо", - сказав Дан Балан.

Зірковий тренер Тіна Кароль оцінила виступ Нітіч й запросила її на третій стілець у своїй команді.

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Автор: Ольга Робейко