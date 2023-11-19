За словами Горова, телеведуча вважає себе королевою, а всіх інших - ніким.

Відомий український режисер Семен Горов розповів, чи спілкується зі своєю колишньою дружиною Сніжаною Єгоровою, яка у протистоянні Росії та України стала на бік країни-агресора.

За його словами, спеціально він не стежить за Єгоровою, проте вона періодично йому пише. Як виявилося, під час різних інтерв'ю у Горова часто запитують про екс-дружину, він висловлює свою думку. Після цього Єгорова і може йому написати, але не з добром, а з претензією.

"Іноді, коли я щось розповідаю про неї в інтерв'ю, вона мені пише капслоком - всі букви такі здоровенні, що у мене погана українська мова і, мовляв, всі ми - взагалі ніхто, а вона - королева. Я відповідаю, що бажаю їй здоров'я і щастя", сказав Горов в інтерв'ю "Обозревателю".

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Він додав, що з Єгоровою у нього завжди були політичні розбіжності. Наприклад, він голосував за Віктора Ющенка, а вона - за Віктора Януковича. Тоді Семен вважав це нормальним, тому що ми живемо в демократичній країні і у кожного є право голосу.

Однак те, що Єгорова стала на бік Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, він називає злочином.

"Коли вона починає погано писати про Україну і українців – це злочин", - додав Горов і зазначив, що його екс-дружина може отримувати гроші від Росії за такі висловлювання на адресу України.

Нагадаємо, раніше дочка Сніжани Єгорової розповіла, де зараз перебуває її мама.

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