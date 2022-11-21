Продюсер Семен Горов розповів про те, чи очікував він від своєї колишньої дружини підтримки війни.

Іменитий український режисер і продюсер Семен Горов висловив свою позицію щодо колишньої дружини Сніжани Єгорової. Та відкрито підтримала Росію і кровожерну війну, розв'язану Путіним. В інтерв'ю Аліні Доротюк Горов відповів, що Сніжана не була прихильником країни-агресора раніше:

"Я завжди з повагою намагаюся сприйняти навіть діаметрально протилежну думку, щоб це не переростало в скандал і з'ясування стосунків, яких вже давно немає. Вона не завжди була такою. Це якось поступово сталося".

Зазначимо, що донька Сніжани Єгорової Стася Ровінська заявила - припинила спілкування з матір'ю через її проросійську позицію. Горов додав, що він сподівається на розсудливість екс-дружини.

"Ми всі люди, ми живемо майбутнім, надією. У мене є надія, що вона все зрозуміє, скаже: "Блін, дійсно". Дуже багато людей помиляються. Вони охоплені якоюсь ідеєю. Це той тип людей, які думають, що Земля плоска, що є рептилоїди, що є якісь змови. Вони як сектанти. І що ти з ними зробиш?" - сказав чоловік.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова накинулася на консульство України. Ведуча сказилася через новини, що і її родині ніхто не давав статус біженців.

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