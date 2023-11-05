Путіністка Єгорова досі відсиджується за кордоном.

Українська актриса і телеведуча Стася Ровінська дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла про свою маму Сніжану Єгорову. За словами дівчини, вона повністю викреслила її зі свого життя.

Стася зізналася, що пробачила свою маму, проте спілкуватися з нею не хоче:

"Я просто не хочу спілкуватися і мати ніяких справ. Просто не хочу. У мене немає образи, але навіщо мені себе переламувати, щоб шукати якісь шляхи, шукати щось хороше, "тому що це мама". Я не хочу цього робити. Ця людина не заслуговує на увагу. Я її повністю викреслила".

Також вона розповіла, що зараз Єгорова разом з дітьми живе в Туреччині. Чим вона там займається Стася не розповіла, проте каже, що часом бачить пости матері в Telegram-каналах, де вона пише різну нісенітницю.

"Це дає мені навіть більше розуміння про цю людину, що там трохи ку-ку, тому що там Сталін – герой, Путін – герой. Іноді таке навіть смішно подивитися", - розповідає Ровінська.

Стася додала, що їй шкода, що у неї не склалися з мамою хороші стосунки, проте зараз вона сфокусована на тому, щоб у неї такого не було з її власними дітьми.

Позиція Сніжани Єгорової щодо війни

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Єгорова підтримує Путіна. За свою позицію вона поплатилася відносинами з дочкою. Так, Стася закликала ігнорувати її маму, тому що тільки це може зробити їй неприємно і якось на неї вплинути.

Єгорову це розлютило і вона назвала свою проукраїнську доньку зрадницею.

Крім того, відносно позиції Єгорової щодо війни висловився і її колишній чоловік. Семен Горов заявив, що вона не завжди такою була. За його словами, це сталося якось поступово.

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