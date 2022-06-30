Український співак і шоумен опублікував ролик у себе в Instagram-блозі.

Український шоумен і співак Володимир Дантес під гітару виконав нову пісню українською мовою. Артист сказав, що написав цю композицію в той час, коли в його житті був непростий період. На відео, опублікованому в Instagram, Володимир співає про кохання.

"У найтемніші часи не хочеться бути наодинці, є нереальне бажання бути з тим/тією, з ким ти будеш посміхатися, для кого жити. Так, багато сімей / пар зараз в різних містах, країнах. Але всі, як і я, чекають, коли можна буде зустріти їх з поїзда, щоб нарешті обійняти. Цю пісню писав, коли мені було дуже складно, але я продовжував вірити, що далі буде тільки краще. Так воно І сталося", - поділився екс-чоловік надії Дорофєєвої.

Зазначимо, 18 березня артисти заявили, що вони розлучилися після шести років шлюбу. Причину розлучення вони не назвали, проте уточнили, що розлучилися друзями.

Якийсь час ходили чутки, що у Наді тепер роман з Михайлом Кацуріним. У червні Дорофєєва підтвердила цю інформацію, опублікувавши зворушливе фото зі своїм новим обранцем.

Нагадаємо, Дорофєєва, попри розлучення, привітала Дантеса з днем народження.

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