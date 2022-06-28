Артисту виповнилося 34 роки.

28 червня свій день народження святкує українськи співак і стендап-комік Володимир Дантес. Навесні 2022 року стало відомо, що вони з надією Дорофєєвої вирішили розлучитися після шести років шлюбу. Зараз, попри розлучення, Надя все ж привітала екс-коханого зі святом.

"Знаю, як багато ти зробиш всього крутого. Нехай всі твої мрії збудуться",-побажала колишньому Надя в своєму Instagram-блозі.

Зазначимо, днями Дорофєєва підтвердила чутки про роман з Михайлом Кацуріним, який заявив про розставання зі своєю дружиною Дашею на наступний день після новини Наді і Вови. Сам же Дантес не раз показував у своїх Instagram-stories Дашу Кацуріну.

Фанати вже встигли пожартувати про їх "перехресних" романах, хоча самі артисти нічого не коментують - удають, ніби нічого не сталося.

Нагадаємо, шанувальники взялися заспокоювати Дантеса після підтвердження нового роману Дорофєєвої.

Вас також можуть зацікавити новини: