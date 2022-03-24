Співачка розкритикувала опальних зірок за мовчання про війну в Україні.

Українська співачка Анастасія Приходько закликала позбавити громадянства опальних співачок Ані Лорак і Світлану Лободу.

Таку заяву вона зробила на тлі позбавлення Лорак іменної зірки на Алеї Слави у Чернівцях, але, за словами співачки, цього замало.

"А чого тільки зірочку? А позбавити звання? А впаяти за зраду Батьківщині? Я б ще й громадянства позбавила... воно ж потім спливе з українськими піснями і буде розповідати, як вона любить Україну! Згадаєте потім... Дійте вже зараз, зараз саме той час, коли треба все розставити по місцях", - написала Приходько.

Також Приходько розкритикувала і Лободу за те, що та більше переживає про блокування своєї сторінки в Instagram, а про війну в Україні, яку розв'язала Росія, воліє мовчати.

"Постій куди ти муЗчина, залиш хоча б своє ламБорджині". Господи, вгамуйте ботокс! Він почав у неї мігрувати в мозок! Цих бл*дь двожопих треба вмить відрізати від України! Ні одна, ні друга не сказали, що відбувається у нас в країні! А у нас війна! Війна, моя "дорога"", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько жорстко звернулася до Путіна.

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