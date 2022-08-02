Зірка поділилася, що композицію можна буде почути в 11-му епізоді серіалу "Небезпечні зв'язки".

Відома українська реперка alyona alyona розповіла, що її пісня "Dancer" стала саундтреком до серіалу Netflix. Зірка поділилася, що пісню можна буде почути в 11 епізоді серіалу. Радісною звісткою Олена Альона похвалилася у своєму Instagram-блозі.

"Наш трек з Володимиром Кошмаром взяли саундтреком в серіал "Небезпечні зв'язки", який вийшов на Netflix", - написала знаменитість.

Повідомляється, що романтичний серіал вийшов на екрани 11 липня.

А ось і сама пісня і кліп на неї, який вийшов в 2020 році:

"Небезпечні зв'язки" розповідає про відмінницю Селіну, якій сподобався "поганий хлопець" Трістан. Дівчинка навіть не здогадується, що для Трістана її почуття - лише частина парі, яке він уклав з найпопулярнішою дівчиною школи Ванессою.

Нагадаємо, Jerry Heil і alyona alyona заінтригували колаборацією з європейським артистом.

Також УНІАН писав, що Jerry Heil і alyona alyona купили дрон за гроші, зібрані на концерті у Варшаві.

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