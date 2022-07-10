Переспівали артисти народну пісню "Летіла зозуля".

Українські виконавиці Jerry Heil і alyona alyona записали колаборацію з Європейським артистом на народну пісню "Летіла зозуля". Фрагмент їхнього запису був опублікований в Instagram, проте на відео видно тільки Джері Хейл і Альона Альона. Хто третій у цьому проекті - поки загадка.

"Наш перший фіт з європейським артистом ще не встиг насидітися на першому місці в трендах YouTube, а ми вже готуємо наступну роботу. Кидаю вам трохи бейкстейджу і трохи палю вам трек", - написала в коментарі до ролика в своєму блозі Jerry Heil.

Шанувальники вже встигли високо оцінити фрагмент, який почули. Пишуть, що з нетерпінням чекають релізу.

Нагадаємо, крім своєї творчої діяльності артистки всіма силами намагаються допомогти своїй країні. Для цього вони їздять у благодійні гастрольні тури. Так, нещодавно Jerry Heil і alyona alyona купили дрон за гроші, зібрані на концерті у Варшаві.

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