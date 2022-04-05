Роговцева наголосила, що Росіянам ніхто не пробачить звірства.

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева заявила, що звірства, які вчинили російські окупанти в Україні, ніхто ніколи не пробачить. На думку зірки, ми маємо побороти страх, але не ненависть до них.

Акторка заявила в ефірі 5 каналу, що російська армія викликає лише огиду і ненависть. Вона краде, забирає та вбиває мирних людей, залишає за собою лише смерть.

За словами народної артистки, ми маємо побороти страх, але ненависть – не варто.

"Проклинати – гріх, але не проклинати окупантів неможливо", – сказала вона.

"Ми всі разом проклинаємо кожного, хто підняв руку на українця, скидає бомби, натискає кнопку пуску ракети й розстрілює наших людей. Так діють звірі та виродки, а не люди", – наголосила Роговцева.

Попри це, акторка зазначила, що втомилася від війни. За її словами, люди виснаженні незвичним спілкуванням, некомфортним існуванням і відірваністю від дому. Ада Роговцева однаково закликала український народ бути милосердними та терпеливими одне до одного.

"Українці завжди були інтелігентною нацією, і ми доводимо це. Будьте вдячні й ввічливі з тими, хто допомагає українській армії", – підкреслила Роговцева.

Крім цього, вона додала, що в Росії ніколи не було інтелігенції, зараз триває боротьба між добром та злом. Але панування злості не зможе ніколи перемогти.

Зазначимо, наразі вся родина Роговцевої захищає Україну від окупантів. Раніше вона заявила, що "якби вбили мою дитину, я б загризла".

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