За словами Лозовицької, він давно працює в Польщі.

Переможниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Катя Лозовицька зовсім недавно розповіла, що знайшла своє кохання. Вона в Польщі зустрічається зі своїм бойфрендом, а зовсім скоро вони планують разом жити.

Відомо, що її обранець родом з України, проте останнім часом живе в Польщі. У зв'язку з цим у шанувальників виникло питання: чому він втік з рідної країни під час повномасштабного російського вторгнення?

Лозовицька сміливо відповіла на всі закиди. За її словами, її молодий чоловік не втікав з України. Він вже давно працює в Польщі, але навіть незважаючи на це продовжує допомагати рідній країні.

Відео дня

"А хто сказав, що він кудись тікав? Він служить своїй країні набагато більше, перебуваючи в Польщі, ніж деякі, хто сидить в Україні", - сказала Катя в інста-сторіз.

Вона додала, що хоче повернутися в мирну Україну, проте поки не може, бо не хоче залишати свого коханого на самоті. Зараз вони шукають квартиру у Варшаві, щоб нарешті почати разом жити.

Чим відома Катя Лозовицька

Катя Лозовицька - українська модель і переможниця шоу "Холостяк-12". У фіналі проекту вона отримала заповітну обручку від бізнесмена Алекса Топольського.

Проте вже на пост-шоу вони заявили про своє розставання. Варто відзначити, що не обійшлося і без скандалів. Катя звинуватила Алекса в тому, що він не поводиться як чоловік, Топольський теж "наїхав" на Лозовицьку.

Однак, як розповіла Катя в одному з інтерв'ю, пізніше Алекс намагався її повернути, але дівчина йому відмовила.

Вас також можуть зацікавити новини: