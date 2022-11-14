Раніше артист планував приїхати в Херсон з концертом.

Російський артист Олег Газманов планував приїхати в окупований Херсон з концертом, проте Збройні сили України йому завадили. Вони звільнили місто від окупантів швидше, ніж туди приїхав путініст.

У своєму Twitter Газманов розповів, що повинен був приїхати в Херсон з концертом "Росія тут назавжди" 13 листопада. Але цього не трапилося нібито через поганий продаж квитків. Він уточнив, що з ним таке вперше.

Насправді за два дні до його концерту ЗСУ звільнили Херсон і підняли там український прапор.

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Реакція мережі на заяву Олега Газманова

"Газманов анонсував виступи в Харківській області - Харківська область звільнена, концерт скасовано. Анонсував концерт у Херсоні - Херсон звільнений, концерт скасовано. Вимагаємо проведення концерту в Криму"

"А ось квитки на концерт до Кобзона добре продаються"

"Приходить одним прекрасним ранком Газманов на Червону площу. Глядь, а там Любе, Гагаріна, Басков і інші продажні мерзоти співають "Ой, у лузі червона калина"! І ноги його самі пустилися в танок"

"Олег "Ображенка на скасування концертів в українському Херсоні" Газманов"

"Олег Газманов сумує, що в Херсоні на нього нахерсонили"

Позиція Олега Газманова щодо війни в Україні

Олег Газманов не тільки підтримав дії Кремля, але й активно їздив в окупований Донецьк і давав там концерти. А з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег взявся за лизоблюдство ще з більшим завзяттям.

Кажуть, що артист навіть по-тихому подався на громадянство Ізраїлю і вже пакував валізи, але Свята земля представника російської естради не прийняла. Також Газманову було відмовлено у відвідуванні Литви і Латвії, а в Україні суд взагалі заочно заарештував російського співака за підозрою в посяганні на територіальну цілісність нашої країни.

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