Російський артист Олег Газманов планував приїхати в окупований Херсон з концертом, проте Збройні сили України йому завадили. Вони звільнили місто від окупантів швидше, ніж туди приїхав путініст.
У своєму Twitter Газманов розповів, що повинен був приїхати в Херсон з концертом "Росія тут назавжди" 13 листопада. Але цього не трапилося нібито через поганий продаж квитків. Він уточнив, що з ним таке вперше.
Насправді за два дні до його концерту ЗСУ звільнили Херсон і підняли там український прапор.
Реакція мережі на заяву Олега Газманова
- "Газманов анонсував виступи в Харківській області - Харківська область звільнена, концерт скасовано. Анонсував концерт у Херсоні - Херсон звільнений, концерт скасовано. Вимагаємо проведення концерту в Криму"
- "А ось квитки на концерт до Кобзона добре продаються"
- "Приходить одним прекрасним ранком Газманов на Червону площу. Глядь, а там Любе, Гагаріна, Басков і інші продажні мерзоти співають "Ой, у лузі червона калина"! І ноги його самі пустилися в танок"
- "Олег "Ображенка на скасування концертів в українському Херсоні" Газманов"
- "Олег Газманов сумує, що в Херсоні на нього нахерсонили"
Позиція Олега Газманова щодо війни в Україні
Олег Газманов не тільки підтримав дії Кремля, але й активно їздив в окупований Донецьк і давав там концерти. А з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег взявся за лизоблюдство ще з більшим завзяттям.
Кажуть, що артист навіть по-тихому подався на громадянство Ізраїлю і вже пакував валізи, але Свята земля представника російської естради не прийняла. Також Газманову було відмовлено у відвідуванні Литви і Латвії, а в Україні суд взагалі заочно заарештував російського співака за підозрою в посяганні на територіальну цілісність нашої країни.