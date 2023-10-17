Співачка каже, що Потапа могли залякати.

Українська співачка Оля Полякова захистила продюсера и репера Олексія Потапенка (Потап) після того, як декілька разів він потрапляв у скандали.

В інтерв'ю Дмитру Гордону вона сказала, що спілкувалася з Потапом і говорила йому, що він сильний чоловік і артист. Але люди не змогли вибачити, що він довго був за кордоном.

"Хоча у Олексія з перших днів війни був найінформативніший блог в інстаграм. Це було дуже круто, а потім щось сталося, і в мене є підозра, що його налякали. Деяким артистам дзвонили Тіматі з Кадировим і погрожували, як вони вміють: смертю, вбивством рідних, казали "знайдемо у будь-якій точці світу і поріжемо на міха". Особисто знаю двох артистів, яким дзвонили. Не буду називати імена, але ці артисти не злякалися і продовжили робити свою роботу, а деякі замовчали. Я абсолютно впевнена, що у будь-якої людини є право на страх. Люди різні і у них різне почуття самозбереження", - каже Полякова.

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До слова, на початку повномасштабного вторгнення Оля Полякова разом з дітьми також поїхала за кордон. Вона розповіла, що тоді не знала, чи буде ще колись заробляти гроші, тому свої збереження вона вивозила в трусах.

"Я виїжджала з дітьми, вивозити можна було лише 10 тисяч доларів. Решту сховала в труси. Це був не мільйон доларів. Думала, а ці гроші 25-30 тисяч, наскільки мені їх вистачить..." - додала артистка.

Нагадаємо, 18-річна Маша Полякова з'їхала від батьків.

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