На церемонії були присутні п'ятеро колег Перрі по ситкому "Друзі".

Прощання з голлівудським актором, одним з головних героїв ситкому "Друзі" Меттью Перрі відбулося у п'ятницю, 3 жовтня. Церемонія була закритою для преси та прихильників.

Як повідомляє The Daily Mail, на похорон Перрі його колеги по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс та Девід Швіммер прибули разом. Усі четверо мали пригнічений стан та вдягнулися у чорне. Згодом до них приєднався Мет Леблан.

Очевидець розповів, що однією з перших до церкви прибула Еністон. Вона була спустошеною та дуже пригніченою. Також на церемонії були мати з вітчимом та батько актора.

За словами інсайдера видання, усі присутні на церемонії багато плакали та згадували Меттью. Прощальні промови виголосили найрідніші люди знаменитості та його близькі друзі.

Богослужіння завершилося виконанням пісні Пітера Гебріела "Don't Give Up" зі словами: "я людина, у якої більше нема мрій. Я змінив своє обличчя, я змінив своє ім'я".

Перрі поховали на кладовищі навпроти студії Warner Bros, де знімали 10 сезонів серіалу "Друзі". Там поховано цілу плеяду голлівудських зірок.

Смерть Меттью Перрі

28 жовтня 2023 року Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес в гідромасажній ванні. Причина смерті Перрі буде відома пізніше, триває розслідування.

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