Зірку серіалу "Друзі" знайшли мертвим у його будинку, з'ясували журналісти.

Американо-канадський актор Меттью Перрі, який зіграв роль Чендлера у популярному серіалі "Друзі", знайдений мертвим.

Актора у суботу, 28 жовтня знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес в гідромасажній ванні, і на місці події не було наркотиків, пише Los Angeles Time, посилаючись на відомості джерел у правоохоронних органах.

Причина смерті Перрі буде відома пізніше, триває розслідування. За відомостями TMZ, джерела у правоохоронних повідомили, що актор "схоже, потонув".

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"Нам розповіли, що Метью повернувся додому десь вранці..., і незабаром після цього він відправив свого помічника на доручення. Нам сказали, що коли асистент повернувся приблизно через дві години, він побачив, що Метью не відповідає ... і подзвонив у 911... Наші джерела кажуть, що перші служби швидкого реагування прибули на виклик через зупинку серця. Незрозуміло, де саме це сталося", - йдеться у матеріалі.

У Warner Bros. TV, яка спродюсувала серіал "Друзі", вже відреагували на смерть Перрі. "Ми спустошені смертю нашого дорогого друга Меттью Перрі. Меттью був неймовірно талановитим актором і невідійманою частиною родини Warner Bros. Television Group. Вплив його комедійного генія відчув у всьому світі, і його спадщина житиме в серцях багатьох людей. Це неприємний день, і ми висловлюємо свою любов його родині, його близьким і всім його відданим шанувальникам, - зазначається у заяві, яку опублікував The Hollywood Reporter.

Хто такий Меттью Перрі - коротка біографія

Меттью Перрі народився 19 серпня 1969 року в місті Уільямстаун, розташованому в американському штаті Массачусетс. Свою кар'єру в голлівудському кіно почав у середині 80-х років, але найвизначнішим досягненням стала його роль Чендлера Бінга у культовому ситкомі "Друзі" (з 1994 до 2004 року знято 236 серій).

Відомий своєю гумористичною майстерністю, Перрі здобув популярність як неперевершений комедійний актор. Окрім друзів, знімався у кіно та брав участь у низці телепроектів.

У актора були проблеми з наркотиками. У жовтні минулого року у журналі People було опубліковано інтерв'ю Перрі, у якому він розповів, що ледь не помер від передозування - був у комі два тижні під наглядом лікарів. Він також розповів, що через розрив товстої кишки переніс майже півтора десятка операцій.

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