Ці артисти зрадили свою Батьківщину, вибравши концерти на території країни-агресора.

Своїми виступами на російських сценах 9 травня 2022 року оскандалилися деякі зірки, народжені в Україні. УНІАН зібрав найгучніші і цинічні виступи артистів.

Таїсія Повалій

Українська співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну в Україні, виступила на концерті в Москві, приуроченому Дню Перемоги. Там вона заспівала українську "Пісню про рушник". Користувачі мережі розкритикували артистку за такий вчинок і відзначили, що це верх цинізму.

Син Повалій Денис прокоментував виступ мами. Чоловік поділився історією про те, що його сім'я відчула на собі всі наслідки Другої світової.

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема історія і я до неї відношення не маю", - зазначив чоловік.

Наташа Корольова

Киянка Корольова заспівала "Синий платочек" в Кремлі. До цього зі своїм чоловіком-путіністом Тарзаном вона з'явилася в радянських нарядах - Наташа одягла пілотку, а Сергій Глушко позував у червоному спортивному костюмі, на якому зображений серп і молот.

Зазначимо, за 2,5 місяці після масштабного вторгнення РФ в Україну Корольова так і не висловилася на підтримку рідної країни. Зате її одіозний чоловік підтримав криваву політику Путіна, через що мама Наташі Людмила Іванівна Поривай відписалася від нього в соціальних мережах.

Олександр Панайотов

Співак Александ Панайотов, який народився і виріс в українському місті Запоріжжя, продовжує виступати на території країни-агресора. 9 травня він співав на концерті, присвяченому Дню Перемоги. Він цинічно побажав зі сцени миру.

Слід зауважити, що з 24 лютого Панайотов також не знайшов часу висловитися на підтримку рідної України. Він промовчав, навіть коли його рідне місто накрили ракети окупантів.

Раніше УНІАН писав, Хто з українських знаменитостей відхрестився від війни.

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