Співачка так і не висловилася з приводу війни в Україні.

Співачка родом з України Йолка виступила на корпоративі в Сочі в той момент, коли на її Батьківщині йде повномасштабна війна, розв'язана Росією.

На святкуванні корпоративу російської автокомпанії Йолка виконала дві свої пісні "Прованс" і "На большом воздушном шаре".

Роликом з концерту поділилися в Telegram-каналі "Боже, яке к*нчене".

Співачку зняли в той момент, коли вона співала: "Завтра о 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку". Автор каналу Олексій Дурнєв заявив, що тепер Йолці треба обрати інше місце, адже в Україні їй не раді. А все тому, що співачка мовчки підтримує путінський режим і вбивчу війну в нашій країні.

Раніше УНІАН повідомляв, хто з артистів мовчки підтримує режим "фюрера" Путіна. Серед них Йолка, Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко та інші.

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