Полякова придумала покарання для кремлівських пропагандистів.

Українська співачка Оля Полякова дала інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, в якому назвала російських пропагандистів співучасниками війни в Україні. Під роздачу потрапили Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

За словами співачки, ці пропагандисти Кремля вкладають людям в голову г*вно. Але й самі росіяни не хочуть знати правду. Полякова зазначила, що якби вони хотіли щось дізнатися, то подивилися б інформацію хоча б в інтернеті.

"Ми часто говоримо: Ось хіба ви не бачите? Альтернативна ж є інформація. Є ж інтернет, є сайти, є YouTube. Хіба ви не бачите?!" Вони не хочуть це бачити. Тому що, якщо це побачити, з цим неможливо жити. А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди (фекалії, - ред), які їм в голову вкладають Соловйов, Скабєєва і інша абсолютна нечисть", - сказала Полякова.

Вона додала, що таких людей як Соловйов і Скабєєва потрібно розстрілювати.

"До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабєєву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- додала Полякова.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова жорстко "пройшлася"по Кіркорову та іншим прихильникам "руського міра".

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