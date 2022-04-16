Співачка скаржиться, що співчуття не виявив навіть Кіркоров, з яким вона обіймалася.

Українська співачка Оля Полякова заявила, що після того, як РФ почала бомбити українські міста 24 лютого, жодна російська зірка не подзвонила і не написала. Навіть ті, хто раніше позиціонували себе як друзі.

Про це Полякова розповіла в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Відчуття того, що це не 50 днів, а цілий рік пройшов. Для мене це повна зміна життя, як і у всієї України", - висловилася артистка.

Найбільше її обурило те, що її не підтримали ті селебріті російського шоу-бізнесу, які раніше посміхалися в очі. Наприклад, Кіркоров.

"Мені часто кажуть: а що ж ти з Філіпом Кіркоровим обіймалася? А тепер що? І він не подзвонив. Ніхто не подзвонив, ніхто не запитав як ти, як твої діти, що у тебе, як тобі допомогти. Ніхто з шоу-бізнесу цього не зробив", - обурено розповіла Оля Полякова. Знаменитість вважає, що головна причина - це страх.

"Я думаю, що вони бояться. І ось ця тема "страусиної" поведінки, коли ти не хочеш знати правди. Тому що ти якщо цю правду знаєш і чуєш, з нею доводиться щось робити", - резюмувала співачка.

Нагадаємо, український фільм "Татові кросівки" отримав Гран-прі Ризького кінофестивалю.

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