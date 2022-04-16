Нагородження в рамках фестивалю короткометражного кіно відбулося 14 квітня.

Український фільм "Татові кросівки" про 13-річного сироту Сашка отримав Гран-прі на Ризькому кінофестивалі короткометражного кіно 2annas ISFF.

Про це повідомляється на офіційний Facebook-сторінці фестивалю.

У журі конкурсу розповіли, що вищу нагороду кінострічка отримала за "майстерне виконання чутливої теми і бездоганну режисуру; за детальне відтворення реальності через живу дію".

Зазначимо, короткометражка "Татові кросівки" - це історія про підлітка на ім'я Саша, який залишився без батьків і виріс в інтернаті. Однак йому знайшли прийомних батьків і він повинен відправитися в американську сім'ю, але дещо його не відпускає.

У головних ролях виступили непрофесійні актори Богдан Зенченко, Ігор Олійник, Дмитро Бучек, Ольга Любарова, Олена Осіна, Корі Ен Джейсон. Автор сценарію, Режисер, Режисер монтажу-Ольга Журба. Оператор-Володимир Усик. Продюсери-Максим Асадчий і Саша Чубко (Pronto Film).

Нагадаємо, голлівудський актор Х'ю Джекман поговорив з хлопчиком з Одеси, який намалював Росомаху.

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