Співак переконаний, що на українську мову всі медійні персони мали перейти не після 24 лютого, а бодай після окупації Криму та війни на Донбасі у 2014 році.

Відомий український співак Арсен Мірзоян відреагував на мовний скандал, який розгорівся через YouTube-шоу "Взрослые девочки" Маші Єфросиніної та Олі Полякової.

В інтерв'ю 24 каналу Мірзоян порадив зіркам або перейти на українську мову, або закрити свою передачу.

"Оці всі відмазки: "Я не можу українською спілкуватися". То не роби того взагалі. Не виходь в ефір, бл*ть, не спілкуйся з людьми, закрий на х*й свою передачу. Просто закрий на х*й. Як дивитися таку передачу, коли російська мова як червона ганчірка для бика? Знову, виходить, є за і проти. Знову розбрат", – вважає Мірзоян.

Співак запевняє, що ще до 2014 року російські артисти приїжджали в Україну й казали: "Люди, самоідентифікація – це дуже важлива штука, а особливо в публічній площині".

Тож він переконаний, що на українську мову всі медійні персони мали перейти не після 24 лютого, а бодай після окупації Криму та війни на Донбасі у 2014 році.

"Я думаю, що з 2014 року, коли почалася війна, Мінкульт мав щось робити, артисти мали усвідомити це. Але, як ми бачимо, не подіяло. І мало того, зберегли русскій мір і прітащілі его сюда. Отака історія", – наголошує Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, з 16 липня набули чинності нові норми "мовного закону". Йдеться про використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

Раніше популярну ведучу Машу Єфросиніну та співачку Олю Полякову розкритикували за небажання вести свій YouTube-проект українською мовою. У своє виправдання зірки заявили, що у них нібито немає "хімії" з державною мовою і їм важко висловлювати свої думки нею.

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