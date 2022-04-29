Зараз співачка виїхала з України, а її будинок під Києвом пустує і дивом не постраждав від обстрілів.

Українська співачка Оля Полякова, яка з доньками Машею та Алісою перебуває за кордоном, поділилася, що її будинок під Києвом дивом не постраждав від обстрілів окупантів. Однак повертатися туди вона не поспішає. З цієї ж причини не хоче і селити в будинку переселенців.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"У мене там не дуже безпечно. Ми тому і не живемо в будинку. Я не буду говорити, де це знаходиться, але поруч у нас є стратегічний об'єкт. Це та причина, по якій ми не змогли залишитися на дачі, виїхавши з Києва. Це було небезпечно, тому людей туди селити не варто. Ми не знаємо прилетить туди або не прилетить. Це дуже близько", - розповіла Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Полякова розповіла про свій стан після від'їзду з країни. Вона розповіла, що майже півтора місяця перебувала в стані "чорної депресії".

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