Співачка забрала дочок і покинула Україну.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що тільки два тижні тому почала відволікати себе роботою. До цього у неї була дуже важка депресія, пов'язана з тим, що в її рідній країні війна, а вона ніяк не може допомогти і змушена була покинути свій будинок.

Про свої почуття та емоції зірка згадала в інтерв'ю "Слава+".

"Півтора місяця я була в дуже чорній депресії. Я не розуміла що робити, хто я, є і у мене тепер професія, чи є у мене будинок, чи буде мені куди повернутися. Це була дуже чорна депресія. Коли я бачу українців за кордоном, ми з ними обіймаємося і плачемо. Просто стоїмо і плачем", - поділилася Оля.

Вона розповіла історію однієї жінки, яку та зустріла в Туреччині.

"Вчора в Туреччині до мене підійшла жінка з Ірпеня. Їй вийшло виїхати з 15-річною дочкою, чоловіка вбили. Вона до мене підійшла, впала мені на груди, і ми просто ридали з нею хвилин 10. Ми просто не могли заспокоїтися. І все, що ми змогли сказати один одному: "тримайтеся!", - згадала Оля Полякова.

Останні два тижні Полякова знайшла чим себе відволікти - вони з українською телеведучою Машею Єфросиніною готують продовження проекту "Дорослі дівчатка", де говоритимуть про війну в Україні, а зібрані кошти перерахують на допомогу українцям.

Нагадаємо, екс-чоловік Ані Лорак зустрівся з дочкою в Туреччині, а сама співачка "зникла".

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