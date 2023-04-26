Співачці тоді було 15 років. Через бажання сподобатися хлопцеві вона зовсім не подумала про себе.

Оля Полякова поділилася спогадами з дитинства. У програмі "Дорослі дівчатка" з Машею Єфросиніною співачка згадала про невдале побачення. Тоді їй було 15 років.

Щоб вразити молоду людину, в більш ніж двадцятиградусні морози Полякова вирядилася в капронові колготки, дуже коротку спідницю і мамин шкіряний піджак. Звичайно, потім дівчина про це пошкодувала, але в день побачення була впевнена, що робить все правильно, адже хотіла здивувати юнака.

З цієї ситуації вона зробила свої висновки, якими керується досі. Наприклад, Оля ніколи не йде на якісь жертви заради сторонніх людей, думаючи в першу чергу завжди тільки про себе.

"Закінчилося це циститом, запаленням яєчників, двома тижнями в лікарні, антибіотиками, уколами. Сьогодні мені навіть не прийде в голову заради когось так жертвувати. Я зараз взагалі не ношу капронові колготки, крім того, як на сцені. Я одягаюся дуже тепло: термобілизна, штани", - поділилася виконавиця хіта "Королева ночі".

Раніше УНІАН писав, що Полякова приголомшила заявою про Олега Винника.

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