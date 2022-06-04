Тоді майбутня співачка виступала в церкві і шинку.

Українська співачка Оля Полякова згадала, як почалася її зоряна кар'єра. Коли їй було 15 років, мама хотіла, щоб дівчинка стала медиком, проте бажання майбутньої зірки естради пов'язати своє життя з музикою виявилося сильнішим. У програмі "Дорослі дівчатка" артистка згадала, як в 15 років виступала в церкві вранці і в шинку вечорами.

"Там (у церкві, - ред) мені платили 5 гривень за одну попівку, а ввечері я співала в шинку і дядьки іноді засовували мені в кофтинку 100 доларів, коли моя мама заробляла 14 доларів на місяць, працюючи лікарем. А я отримувала 100 доларів, коли я 9 разів заспівала", - згадала Оля Полякова.

Саме в той період вона вирішила, що хоче заробляти на життя саме музикою. Однак реалізувати себе вдалося лише до 30, коли почалася її кар'єра відомої співачки.

Нагадаємо, Полякова розповіла, чому довгі роки приховувала справжній вік. Співачка зізналася, що їй було соромно говорити про свої роки.

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