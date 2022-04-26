Співачка закликала допомогти людям, які більше двох місяців сидять у підвалах.

Українська співачка Оля Полякова продовжує шукати можливості показати всьому світу ті жахи, які відбуваються з вини Росії в Україні. Так, артистка звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням допомогти звільнити з Маріуполя мирне населення і українських військових.

Звернення показали в ефірі телеканалу Freedom після благодійного футбольного матчу Шахтаря Ріната Ахметова і турецької Антальяспор, повідомляє Interfax.

"Якщо взяти "Азовсталь". Ми всі бачили скільки людей там знаходиться. Там знаходиться 1 000 чоловік. Там знаходиться багато дітей. Ці діти 61 день не бачили сонця. Ви собі уявляєте, 61 день люди сидять в підвалах? Я хочу звернутися до місцевого уряду і особисто до Ердогана для того, щоб він відкрив морський коридор. Він може врятувати жителів Маріуполя і його захисників! Тому я прошу Вас скористатися своїм впливом на агресора і зробити величезну і дуже важливу місію з порятунку", – сказала в ефірі телеканалу Полякова.

Нагадаємо, Полякова в інтерв'ю Собчак розповіла, чи співатиме російською мовою після війни.

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