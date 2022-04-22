Полякова акцентувала увагу, що до війни в її репертуарі не було жодної української пісні – репертуар був повністю російськомовним.

Популярна українська співачка Оля Полякова розвінчала міф російської пропаганди про утиски в Україні російськомовного населення, яке нібито потрібно захищати.

Так, зірка дала коротке інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, яка не говорить правду про війну РФ в Україні. Бесіда опублікована на YouTube-каналі "Обережно: Собчак". Розмова відбулася в будинку блогерки Ніки Білоцерківської у Франції, яка прийняла на своїй віллі Полякову з дочками і на початку повномасштабної війни в Україні засудила Путіна.

Полякова зазначила, що сама наполовину росіянка, володарка російського прізвища. Співачка звернула увагу, що до війни в її репертуарі не було жодної української пісні – репертуар був повністю російськомовним.

"Я два роки тому зібрала у Львові 35-тисячний стадіон на західній Україні. Це до розмов про те, що у Львові не можна говорити російською мовою, що російську мову гнобили. Я абсолютно яскравий приклад: наполовину росіянка, з російським прізвищем, яка співала російською мовою, мала неймовірно велику армію українських фанатів, які мене люблять, які мене знають, збирають мої стадіони", — зазначила вона.

Полякова відповіла на запитання Собчак, чи буде вона після війни співати російською мовою.

"Зараз люди, 40-мільйонна країна, знаходяться в абсолютному подиві, що буде завтра. 11 мільйонів вже виїхали за кордон. До речі, вони чомусь не їдуть до Росії. Вони їдуть до Європи, тікають від війни. І всі вони в підвішеному стані. Ви питаєте, чи буду я співати я російською. А я взагалі не знаю, чи буду співати я, чи буде потрібна комусь музика, чи потрібна буде моя професія", - відповіла Полякова.

Зірка додала, що планує повернутися додому в Україні. Оля зізналася, що, попри те, що знаходиться в безпеці і в мальовничому місті, не може насолоджуватися красою і спокоєм.

"Я хочу дуже повернутися додому, це єдине, про що я думаю. Коли мені кажуть - там же добре... Я не можу насолоджуватися цим. Я не бачу цього всього "красиво". Це єдине, що мене тримає - ми повернемося додому ... Що нам скаржитися? Ми живі. Це дуже важливо", - зазначила вона.

До слова, Собчак не говорить правду про війну Росії в Україні. Зокрема, у відео розмови слова "війна" і "вторгнення "вирізали", супроводжуючи титрами: "Те, що відбувається в Україні за законодавством РФ слід називати "спецоперацією".

Раніше, як писав УНІАН, Полякова розповіла правду про війну в Україні: "Це не фейк!".

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