Знаменитість пішов з життя у віці 68 років.

Помер відомий кубинсько-американський актор та комік Анхель Салазар. Найбільшу славу артист здобув завдяки ролі помічника Тоні Монтани, Чі Чі у кримінальному фільмі "Обличчя зі шрамом".

Як пише видання Daily Mail, знаменитості не стало у віці 68 років. Про смерть актора повідомила його представниця і довірена особа Енн Вінгсонг. Стало відомо, що Салазар пішов з життя через проблеми з серцем. Смерть настала уві сні, коли Анхель перебував в будинку свого друга.

Більшість друзів зірки після того, як дізналися трагічну звістку, вшанували пам'ять артиста та висловили співчуття рідним.

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"Повернувшись додому зі зйомок, я дізналася, що мій дорогий близький друг Анхель Салазар помер. Ми з Анхелем працювали разом багато років. Мені не вистачатиме його дурних витівок і веселого сміху. Дуже сумно. Люблю тебе, мій друже. Спочивай з миром", – зазначила акторка Кадрольша Она Керол.

Що відомо про Салазара

Анхель відомий роллю у драмі "Обличчя зі шрамом", але до всесвітньої слави він також знявся у фільмах "Незнайомець спостерігає", "Горда хода", "Ночі на бульварі", "Там, де бродить бізон".

Аж до самої смерті артист продовжував працювати. Нещодавно Салазар брав участь у 17 різних проєктах, які наразі перебувають на різних стадіях виробництва. Деякі з картин, ймовірно, не побачать світ через смерть актора.

Він також відомий в Америці комік. Родзинкою його стендапів стала іспанська мова. Артист часто додавав у свої виступи висловлювання цією мовою. Анхель з’являвся на сцені американського телевізійного реаліті-шоу "Останній комік".

Нагадаємо, раніше пішла з життя зірка "Чорної пантери" Конні Чіуме.

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