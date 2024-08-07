Причиною смерті стала хвороба.

Відома південноафриканська акторка, зірка фільму "Чорна пантера" Конні Чіуме пішла з життя. На момент смерті знаменитості було 72 роки.

Трагічна подія сталася у вівторок, 6 серпня. Сумну звістку повідомили рідні акторки на її сторінці в Instagram. Життя артистки обірвалося у лікарні. Останні дні Чіуме провела в клініці. Її госпіталізували через необхідність провести медичне обстеження і серце зірки раптово зупинилося.

"Сім'я Чіуме з жалем повідомляє вам про її смерть. Конні Чіуме, 72 роки, померла в лікарні 6 серпня 2024 року. Сім'я просить про конфіденційність у цей тяжкий період. Сім'я буде повідомляти додаткові подробиці", – написали близькі Конні.

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Остаточну причину смерті знаменитості поки що не розкривають, але відомо, що багато років Чіуме боролася з важкою хворобою. Тож, ймовірно, саме вона забрала життя акторки.

До слова, артистка стала справжньою іконою в африканському кінематографі. Всесвітню славу їй принесла роль у стрічці Marvel "Чорна Пантера". Вона зіграла одну з лідерок племені Зававарі.

Нагадаємо, раніше помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Боб Ньюхарт. Йому було 94 роки.

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