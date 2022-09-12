Козацький фентезі "Максим Оса та золото Песиголовця" вийде в прокат 13 жовтня 2022 року.

Вийшов перший тизер українського фільму "Максим Оса та золото Песиголовця".

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 13 жовтня 2022 року.

Творці фільму зазначають, що він стане першою в Україні екранізацією коміксу. Картина, знята за мотивами однойменного коміксу Івана Баранька, являє собою трилер, щедро приправлений козацькими пригодами, детективними елементами та мотивами дарк фентезі.

Події фільму розгортаються в 1636 році. Польський король сплачує данину козакам, аби попередити повстання. Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хорунжий Корсунського полку Максим Оса. Та замість загону з п'яти братчиків до корчми завертає напівживий козак з пустим капшуком. Разом із ним Оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу. Тепер, щоб врятувати своє життя та встановити істину, Осі доведеться розплутати відьмацьке павутиння та віч-на-віч зустрітися з містичним Песиголовцем.

Режисером фільму виступив Мирослав Латик, а головні ролі у стрічці виконали Василь Кухарський, Ольга Макеєва, Володимир Ющенко, Володимир Гурін, Сергій Деньг, Альбіна Корж, Анастасія Михальчук та інші.

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