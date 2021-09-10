Арту Метрано було 84 роки.

Помер американський актор Арт Метрано, відомий за роллю лейтенанта Маузера у комедійній кінофраншизі "Поліцейська академія". Йому було 84 роки.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на його сина.

Актор помер у власному будинку в місті Авентура. Повідомляється, що смерть настала в результаті природних причин.

Арт Метрано: що відомо про актора

Арт Метрано зіграв понад 30 ролей в картинах різних жанрів.

Читайте також"Грав у футбол та просто впав": помер український співак, йому було 36 роківНайбільшу популярність йому принесли ролі в стрічках "Поліцейська академія 2: Їхнє перше завдання" та "Поліцейська академія 3: Перепідготовка", а також в однойменному серіалі 1997-1998 років.

Раніше стало відомо про смерті легендарного французького актора театру і кіно Жан-Поля Бельмондо. Він помер у віці 88 років. 9 вересня в Парижі пройшла церемонія вшанування пам'яті актора.

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Автор: Катерина Шварц