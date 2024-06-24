Чоловік служив сапером.

Відомий український хореограф Антон Смецький, який після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до ЗСУ, пішов з життя. Причина смерті не повідомляється, проте відомо, що зірка перебував на фронті і служив сапером.

Антон під час виконання бойового завдання раніше отримав важку травму. Йому довелося ампутувати ногу і, попри це, він вирішив знову стати на захист країни зі зброєю у руках.

Сумну звістку про смерть хореографа повідомила у Facebook представниця Корпусу Військових Капеланів ХСП Оксана Мищишин. В чоловіка залишилася дитина та дружина.

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"Я казала йому, що напевно без нього перемога не прийде… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі бігати і суєтитися, – все, як хлопці люблять… І він ніколи не жалівся. А єдине величезне бажання було – побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Вічна памʼять герою Антону Смецькому", – написала Оксана.

Кохана Антона – Олеся Смецька – також підтвердила його смерть. Вона не розкрила жодних подробиць, а лише в коментарях написала: "Антона не стало".

Що відомо про Смецького

На початку свого військового шляху чоловік приєднався до лав Київської тероборони. Пізніше він перейшов до складу 116-ї окремої механізованої бригади, де служив сапером. Бойові завдання Антон виконував у Запорізькій області.

У вересні 2023 року військовий підірвався на міні в районі Роботиного під час штурму. Він пройшов тривалу реабілітацію та протезування. Після цього Смецький ухвалив рішення, що повернеться на передову, бо хотів допомагати побратимам.

До повномасштабної війни хореограф співпрацював з багатьма українськими зірками. Зокрема, він ставив постановки для Ірини Білик та Дмитра Коляденка.

Нагадаємо, раніше на війні трагічно загинув український режисер Костянтин Петрик.

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