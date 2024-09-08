На момент смерті йому було 82 роки

У Росії 8 вересня помер керівник і ведучий радянської та російської програми "КВК" Олександр Масляков. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал програми.

"Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху КВК і мільйонів глядачів. З 1964 року він вів програму "КВК", ставши символом гумору і сатири в Росії та за її межами", - йдеться в некролозі.

Інформацію про смерть виданню ТАСС підтвердив син телеведучого Олександр Масляков-молодший.

Відео дня

Причина та обставини смерті не повідомляються.

Ким був Олександр Масляков

Майбутня зірка телебачення народився 1941 року у Свердловську (сьогодні це Єкатеринбург). У 1964 році, будучи студентом, разом зі Світланою Жильцовою став співведучим телепередачі-гри "Клуб веселих і кмітливих" (КВК).

У 1971 році програму КВК було закрито, а Масляков продовжив роботу на телебаченні, ставши ведучим інших програм: "Алло, ми шукаємо таланти!", "Адреси молодих", "А ну-мо, хлопці!", "А ну-мо, дівчата!", "Веселі хлопці", "Випробуй себе", телевізійного фестивалю "Пісня року". 1976 року став першим ведучим телегри "Що? Де? Коли?".

У 1986 році КВК повернувся на радянські телеекрани, і Масляков знову став вести цю програму. Він залишався беззмінним ведучим і фактичним керівником програми аж до 2022 року, поки за станом здоров'я не був змушений залучити інших ведучих.

Як і більшість відомих представників сучасної російської культури, Масляков публічно підтримував політику Володимира Путіна, зокрема після початку гібридної війни проти України. Зокрема він виступав як довірена особа російського диктатора на так званих виборах у Росії.

Як повідомляє сайт "Миротворець", Масляков неодноразово відвідував окупований Крим. Також він взяв діяльну участь у спробах легалізації російської окупації Криму та Донбасу, організовуючи участь команд із цих територій у російських "лігах КВК".

Вас также могут заинтересовать новости: