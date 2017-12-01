Довкола звільнення Маслякова з КВК вибухнув скандал: прес-служба говорить, що він сам пішов

Президент міжнародного союзу КВК Олександр Масляков звільнився з посади директора ДУП "Московський молодіжний центр "Планета КВК".

Це сталося за його ж ініціативою, а не через перевірки прокуратури, які були ініційовані Transparency International, повідомили РІА Новости в прес-службі союзу.

Раніше Transparency International опублікувала дослідження, згідно з яким при управлінні Масляковим ДУП "Московський молодіжний центр "Планета КВК" виник конфлікт інтересів, оскільки будучи його керівником, Масляков передав у власність Телевізійного творчого об'єднання "Олександр Масляков і компанія" (ТТО "Амік"), засновником якого є він сам, кінотеатр "Гавана". У травні Transparency International направило заяву в прокуратуру з проханням перевірити діяльність Маслякова. У травні 2017 прокуратура Москви повідомила, що угода була погоджена з департаментом майна Москви. Організація оскаржила відповідь московської прокуратури у Генеральній прокуратурі РФ, і тільки після цього уряд Москви звільнило Маслякова з посади директора ДУПу наказом від 21 липня 2017 року.

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"Процедура звільнення з посади директора ДУП "ММЦ Планета КВК" ініційована О. В. Масляковим на початку 2017 року у зв'язку з необхідністю приведення його трудової діяльності у відповідність з вимогами федерального законодавства. Однак, у зв'язку з низкою обставин, в тому числі деяких бюрократичних моментів, цей процес дещо затягнувся. Водночас, це звільнення проведено у повній відповідності з вимогами закону", — сказали в прес-службі.

У союзі наголосили, що про обставини перевірки, в тому числі про зміст надійшла скарги, Маслякову відомо не було. При цьому на момент надходження запиту прокуратури він вже не перебував на посаді директора ДУП.

"Наскільки відомо, за результатами цієї перевірки, ніякі заходи реагування не вживалися. Таким чином, докази організації Transparency International не підтвердилися", — наголосили у прес-службі.