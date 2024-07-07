Він пішов з життя через важку хворобу.

Голлівудський продюсер, лауреат премії "Оскар" Джон Ландау, який працював над фільмами "Титанік" та "Аватар", помер через складне захворювання. На момент смерті знаменитості було 63 роки.

Як пише видання Variety, багато років Ландау боровся з раком. У зірки залишилася дружина Джулі, з якою він був у шлюбі майже 40 років, та двоє синів Джеймі і Джоді.

Про кончину Джона також повідомив співголова Disney Entertainment Алан Бергман. Він згадав про талант продюсера та його успішну кар'єру, але причину смерті називати не став.

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"Джон був провидцем, який мав надзвичайний талант і пристрасть втілювати в життя деякі з найнезабутніших історій на великому екрані. Його видатний внесок у кіноіндустрію залишив незгладимий слід, і ми за ним дуже сумуватимемо. Він був культовим і успішним продюсером, але ще кращою людиною та справжньою силою, яка надихала всіх навколо", – вказав Бергман.

До слова, Ландау народився в Нью-Йорку, США. Він відомий своєю співпрацею з режисером Джеймсом Кемероном. За життя вони разом створили три з чотирьох найкасовіших фільмів усіх часів. Зокрема, блокбастери "Титанік" та "Аватар".

За свою роботу над "Титаніком", Ландау отримав премію "Оскар" за найкращий фільм. Його внесок у кіноіндустрію є значним, і він завжди був важливою фігурою в Голлівуді.

Нагадаємо, раніше помер сценарист "Китайського кварталу" та "Якудзи" Роберт Таун.

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