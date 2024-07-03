Знаменитість також був лауреатом премії "Оскар".

Відомий американський сценарист Роберт Таун пішов з життя у віці 89 років. Його найвідомішими роботами були фільми "Китайський квартал", "Шампунь" та "Якудза".

Як пише видання New York Post, лауреат премії "Оскар" помер у власному маєтку в Лос-Анджелесі. Свої останні дні він провів у колі найрідніших. Свою популярність Таун здобув за короткий термін та був відомим ще у 1960-х роках.

Свою кар'єру він розпочав зі творення телевізійних шоу "Людина з U.N.C.L.E" та "Шоу Ллойда Бріджеса". Однак справжнім поштовхом до слави став його сценарій до стрічки "Бонні та Клайд", після якої Роберт став одним із найвідоміших авторів Голлівуду.

Відео дня

"Його життя, як і персонажі, яких він створив, було проникливим, іконоборчим і повністю оригінальним", – висловився про знаменитість актор Лі Грант.

Його сценарій до фільму "Китайський квартал" допоміг йому отримати "Оскар". Ще однією визначною роботою була стрічка у стилі нео-нуар "Чайнатаун".

"Роберт Таун якось сказав, що "Китайський квартал" – це стан душі. Не просто місце на карті в Лос-Анджелесі, а стан повної свідомості, який майже не відрізняється від сліпоти. Бачити уві сні, що ви в раю, а прокидатися в темряві – це китайський квартал. Думати, що ти все зрозумів, і розуміти, що ти мертвий – це китайський квартал", – описав ставлення зірки до картини письменник Сем Вассон.

Останньою стрічкою у творчому доробку Тауна була мелодрама "Запитай у пилу". Її сценарист написав за мотивами роману Джона Фонте про Лос-Анджелес. Після смерті у нього залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, раніше помер актор Дональд Сазерленд.

Вас також можуть зацікавити новини: