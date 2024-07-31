Його колега розкрив причину смерті.

Пішов з життя відомий український диктор та журналіст Василь Манько. Знаменитості не стало у понеділок, 29 липня.

Трагічну звістку у Facebook повідомив його колега – телевізійник Микола Канішевський. На момент смерті Василю Пантелійовичу було 77 років.

"29 липня пішов з життя Василь Пантелійович Манько. Старше покоління пам'ятає його як провідного диктора українського телебачення. Василь мав повних 77 років", – написав журналіст.

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Канішевський розповів про причину смерті Манько. Посилаючись на слова сина диктора, Микола поділився, що колега багато років боровся з онкологією. Нещодавно він переніс складну операцію з видалення шлунку. Однак його серце не витримало подальшого лікування і зупинилося в понеділок.

Як повідомив Канішевський, прощання з диктором відбулося 31 липня. Його поховали на Київщині.

"Йому йшов 78-й рік. Помер у лікарні, в реанімації після операції з видалення шлунку. Три місяці тому діагностували онкологію. Про це мені розказав син Анатолій, в будинку якого останній час жив батько... Місце поховання: село Петропавлівська Борщагівка, місцевий цвинтар, вул. Миру, 5", – додав телевізійник.

До слова, окрім журналістики, якій Василь присвятив усе своє життя, останні роки він займався записом аудіокниг для людей з порушеннями зору в студії звукозапису Українського товариства сліпих. Манько понад 40 років пропрацював на радіо та телебаченні.

Нагадаємо, раніше раптово помер учасник українського гурту Zwyntar Сергій Pror.

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