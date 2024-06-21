Кінолюбителям він відомий за багатьма ролями. Зокрема, він виконував одну з ролей у мінісеріалі "Відіграти назад" з Ніколь Кідман і Г'ю Грантом, який вийшов 2020 року.

Помер актор Дональд Сазерленд. Він зіграв у фільмах: "Голодні ігри", "Пограбування по-італійськи".

Про смерть 88-річного актора повідомив його син Кіфер: "З важким серцем я змушений сказати, що помер мій батько, Дональд Сазерленд. Він любив свою справу і робив те, що любив. Неможливо просити більшого від долі. Це було гарно прожите життя", - зазначив Кіфер.

Хто такий Дональд Сазерленд

Актор став успішним після появи в ролі хірурга Пірса в американському телешоу МЕШ у 1970-х. А за всю творчу кар'єру він зіграв майже у 200 ролях.

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Хоча Сазерленд народився в Канаді, 1957 року майбутній актор переїхав до Лондона. Там він зіграв невеликі ролі в британському кіно і телебаченні.

У 1971 році Сазерленд грав детектива у фільмі "Клют", у якому його герою в пошуках зниклої людини допомагає високооплачувана повія. Її зіграла Джейн Фонда, яка отримала за цю роль премію "Оскар". Після зйомок цього фільму Сазерленд і Фонда стали парою, проте розійшлися через 2 роки.

У 1980-х роках Сазерленд зіграв батька підлітка-самогубця у фільмі "Звичайні люди", удостоєному "Оскара".

У телесеріалах актор почав зніматися у 2000-х, зігравши в таких серіалах, як "Брудні гроші" і "Головнокомандувач".

Однак, незважаючи на успішні ролі і схвалення кінокритиків, Сазерленд жодного разу не удостоївся номінації на "Оскар".

У актора було чотири сини та донька.

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