Його життя обірвалося на 81-му році.

Сьогодні, 22 серпня, помер відомий італійський співак і композитор Тото Кутуньо. Його не стало у віці 80 років.

Причина смерті поки невідома, проте варто відзначити, що артист багато років боровся з онкологією.

У 2007 році у Тото виявили пухлину простати, і він був негайно прооперований. У січні 2009 року, перед його концертним туром в Росії, хвороба повернулася. Йому довелося пройти курс хіміотерапії. Після цього він все ж відновив виступи. Також відомо, що у нього не було правої нирки, і він не міг довго стояти.

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Через хворобу він почав цінувати кожну хвилину життя і говорив, що воно - справжній подарунок.

Чим відомий Тото Кутуньо

Сальваторе "Тото" Кутуньо (нар. 27 липня 1945) - італійський співак, композитор і автор пісень. Він став відомим завдяки своїй пісні "L'italiano", що вийшла в 1983 році. Ця пісня стала хітом і завоювала популярність не тільки в Італії, але і за її межами.

"Solo Noi" - ще одна успішна композиція, яка користувалася популярністю у слухачів. "Insieme: 1992" - ця пісня була офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу 1990 року, проведеного в Італії. "Sara" - ще один хіт, який приніс Тото Кутуньо популярність і визнання. "Ti amo" - добре відома пісня, що стала одним із символів романтичної музики.

Також Кутуньо написав пісні для інших виконавців, включаючи Ерму Раньєрі і Джованні Паоло Чінья. У його репертуарі також багато інших успішних композицій італійською та іншими мовами.

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