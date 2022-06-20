Актор боровся з раком і перед смертю повідомив, що припиняє лікування.

На 86-му році життя помер литовський актор народний артист СРСР Регімантас Адомайтіс.

Про це повідомляє литовський портал LRT.

Актор боровся з раком і перед смертю оголосив, що припиняє лікування.

Чим відомий Регімантас Адомайтіс:

Регімантас Адомайтіс отримав звання Народного артиста СРСР в 1985 році. За особливі заслуги перед литовською культурою актор нагороджений Командорським Великим хрестом ордена "За заслуги перед Литвою", а також Командорським Хрестом ордена Гедимінаса Великого князівства Литовського, медаллю "За незалежність Литви".

Також актор був відзначений Литовської Національною премією в галузі культури та мистецтва.

Серед його відомих ролей в кіно - Донатас Локіс у фільмі "Ніхто не хотів помирати "(1965 рік), Каспарас в "Почуттях" (1968), Гірдвайніс в "Чортовій нареченій "(1974), Олексій Павліщев у фільмі "З життя відпочиваючих "(1980), Енді Таккер в "Тресті, який луснув "(1982), Морган в "Міражі" (1983). Отримав звання народного артиста СРСР в 1985 році. У 1989-1991 роках був народним депутатом СРСР.

Співчуття у зв'язку зі смертю актора висловили президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

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