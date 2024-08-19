Актора не стало на 84-му році життя.

Відомий американський актор, зірка фільмів "Клан Сопрано" та "Хрещений батько" Джон Епрі. На момент смерті знаменитості було 83 роки.

Зірки Голлівуду не стало у середу, 7 серпня. Сумну звістку повідомив менеджер актора, пише видання TMZ. Останні дні артист провів в оточенні найрідніших людей у своєму маєтку в Лос-Анджелесі, США. Наразі причина не розголошується, проте його представник каже, що вона настала з природних причин.

"Я дуже засмучений смертю пана Епрі. Він був неймовірно талановитим актором і його любили друзі. Один із найкласніших хлопців, яких я знав", – зазначив менеджер.

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Після смерті в Епрі залишилася дружина Бетсі Грасі та троє дітей – донька Ніколь від попереднього шлюбу та пасинки Маріка Паркер і Валентино Грасі.

До слова, знаменитість дебютував у кіно в драмі Стіва Макквіна про поліцію Сан-Франциско "Булліт". У другій частині "Хрещеного батька" Джон зіграв молодого Сальваторе "Сал" Тессіо. Роль у стрічці принесла світову славу актору.

Також він відомий за серіалом "Клан Сопрано". Епрі зіграв невелику роль, з'являючись як мафіозі Віллі Дейн. Це була епізодична роль, але важлива, оскільки саме його персонаж став першою людиною, яку вбив Тоні Сопрано.

Нагадаємо, раніше помер відомий французький актор Ален Делон. Його не стало 18 серпня на 89-році життя.

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